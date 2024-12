Amrani : Nous visons au moins un point à notre retour du Caire

Le coach de Chabab Belouizdad, Abdelkader Amrani, a déclaré samedi que son équipe ferait tout son possible pour obtenir un résultat positif lors de leur prochain match en Ligue des champions d'Afrique contre Al Ahly d'Égypte.

Lors d'une conférence de presse avant le match, Amrani a remercié la direction du club égyptien pour "l'accueil chaleureux" réservé à son équipe, soulignant que "chaque détail avait été pris en compte".

"Nous voulons obtenir un bon résultat face à une grande équipe comme Al Ahly, au stade de la capitale égyptienne, Le Caire", a-t-il ajouté.

Amrani a précisé : "Nous espérons au minimum un match nul au Caire, et pour cela, nous devons être concentrés, calmes, ne pas perdre le ballon, respecter les consignes et avoir confiance en notre capacité à marquer des buts".

"Je ne suis pas un voyant pour prédire la victoire ou le match nul contre Al Ahly, mais nous allons tout donner pour obtenir le meilleur résultat possible", a-t-il conclu.

Le CRB affrontera le géant égyptien dimanche soir au stade international du Caire lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique.

Actuellement, Chabab Belouizdad occupe la troisième place du groupe avec 3 points, tandis qu'Al Ahly est en deuxième position avec 4 points.