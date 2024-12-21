مهدي أوصيف رئيسا جديدا لاتحادية كرة السلة

انتخب مهدي أوصيف رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة السلة للعهدة الأولمبية 2024/ 2028، خلفا للرئيس بوعريفي رابح المنتهية عهدته.

وجرت أشغال الجمعية العامة الانتخابية، اليوم، بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بالجزائر العاصمة بحضور 77 عضوا من أصل 100 عضو المشّكل لأعضاء الجمعية العامة لاتحادية كرة السلة.

وأسفرت الانتخابات بفوز رئيس فريق أولمبيك برج بوعريريج من القسم الممتاز، المحامي مهدي أوصيف عقب حصوله على 44 صوتا، ومنافسيه تيميزوارت حليم ومولى عبد الله على 26 صوتا و6 أصوات على التوالي.

وأبدى الرئيس الجديد أوصيف في تصريح لـ "الخبر"، ارتياحه للثقة التي منحها إيّاه أعضاء الجمعية العامة، منوّها بالظروف الجيّدة التي جرت فيها الانتخابات، مشيرا إلى "تشرفه لهذه الثقة التي وضعت في شخصه وسأعمل على إعادة هيكلة الاتحادية وإرجاع المنتخب الوطني إلى الساحة" قال محدّثنا، مؤكدا صعوبة المأمورية التي تنتظره، داعيا إلى تضافر الجهود لإعادة هيبة كرة السلة الجزائرية على كل المستويات.