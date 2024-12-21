"الكناري" يحافظ على الصدارة (فيديو)

حافظت شبيبة القبائل على صدارة الرابطة المحرفة الأولى بعد الفوز الجديد المحقق، مساء اليوم، على حساب ترجي مستغانم (2-1) بملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو في إطار الجولة الـ 14 من الرابطة المحترفة الأولى.

ولم يجد أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة أي عناء في تجاوز الضيف الذي يسجل نتائج متواضعة خلال أول موسم له في قسم الأضواء بعد 25 سنة، حيث افتتح المخضرم بودبوز باب التسجيل في الدقيقة السابعة وأضاف الشاب المتألق بوعالية الثاني في الدقيقة الـ 63، ولم يكن هدف بلخادم في الدقائق الأخيرة كافيا للزوار من أجل تفادي الهزيمة.

ويبقى "الكناري" في الريادة، مؤقتا، برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الملاحق شباب قسنطينة الذي تعثر على ملعب الشهيد حملاوي أمام نجم مقرة بنتيجة سلبية، في مقابلة شهدت لحظاتها الأخيرة توترا كبيرا بعد احتساب هدف ثم رفضه بسبب وضعية تسلل على مهاجم "السياسي" رغم عدم وجود تقنية "الفار".

وفي قمة الجولة، ضيع اتحاد الجزائر الفوز في الأنفاس الأخيرة من المقابلة التي جمعته بوفاق سطيف على ملعب الثامن ماي 45، حيث افتتح غشة باب التسجيل لـ "سوسطارة" في الدقيقة الـ 30 قبل أن يعدل بوشامة في الدقيقة الـ 90+10.

في بقية المقابلات، تجاوز نادي بارادو الضيف شبيبة الساورة بهدفين مقابل صفر، فيما فاجأت مولودية البيض أولمبي آقبو على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية وفازت عليه بهدف وحيد.

النتائج والترتيب:

الجمعة:

اتحاد خنشلة - اتحاد بسكرة 0 -0

مولودية الجزائر- اولمبي الشلف 0-0

السبت:

اولمبي اقبو - مولودية البيض 0-1

نادي بارادو- شبيبة الساورة 2-0

شباب قسنطينة - نجم مقرة 0-0

شبيبة القبائل - ترجي مستغانم 2-1

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 1-1

مولودية وهران- شباب بلوزداد أجلت إلى موعد لاحق.

الترتيب : نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 24 13

2. شباب قسنطينة 20 12

--. وفاق سطيف 20 14

4. مولودية الجزائر 18 11

-- مولودية وهران 18 13

6. اتحاد الجزائر 17 10

--. أولمبيك آقبو 17 13

--. اتحاد خنشلة 17 13

--. جمعية الشلف 17 14

10. شباب بلوزداد 16 10

--. نادي بارادو 16 11

12. نجم مقرة 15 14

13. مولودية البيض 14 13

14. شبيبة الساورة 13 13

15. ترجي مستغانم 12 13

16. اتحاد بسكرة 11 13.