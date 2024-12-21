إحياء ذكرى وفاة المجاهد حسين آيت أحمد

نظم حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم السبت وقفة ترحم على روح المجاهد حسين آيت أحمد بقرية آث أحمد ببلدية آيت يحيى الواقعة جنوب شرق ولاية تيزي وزو، إحياء للذكرى التاسعة لوفاته.

وقد تنقلت إطارات من جبهة القوى الاشتراكية وعلى رأسهم الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش بالإضافة إلى مناضلي تيزي وزو وولايات أخرى إلى قرية آث أحمد للترحم على روح قائد الحزب الذي وافته المنية في 23 ديسمبر 2015 ودفن بالقرية ذاتها.

وقد استغل أوشيش والعديد من المناضلين هذه المناسبة للتذكير بقيم والتزام الراحل حسين آيت أحمد من أجل استقلال الجزائر خلال حرب التحرير الوطني وبعدها من أجل الديمقراطية، مشددين على "حنكته التي جعلت منه قائدا سياسيا فذا".

وقد استهل آيت أحمد الذي ولد في 20 أوت 1926 مساره السياسي وهو شاب يافع ضمن صفوف حزب الشعب الجزائري ليترأس بعدها المنظمة الخاصة في 1947 بعد استشهاد محمد بلوزداد.

شارك الراحل آيت أحمد بشكل فعال في التحضير للهجوم على بريد وهران عام 1949 قبل أن يشارك في 1955 بمؤتمر باندونغ (إندونيسيا) ويمثل بعدها جبهة التحرير الوطني في منظمة الأمم المتحدة عام 1956 بنيويورك.

وكان المجاهد الراحل ضمن القادة التاريخيين الخمسة لحرب التحرير الوطني الذين كانوا على متن الطائرة المختطفة في 22 أكتوبر 1956 من طرف الجيش الفرنسي وتم سجنه إلى غاية الاستقلال في 1962.