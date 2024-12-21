منصة رقمية لتتبع إنتاج وتوزيع الحليب قريبا

كشفت الرئيسة المديرة العامة للمجمع الصناعي العمومي للحليب ومشتقاته "جيبلي"، سماح لحلوح، اليوم السبت من باتنة عن إطلاق منصة رقمية لتتبع عمليتي إنتاج وتسويق مادة الحليب عبر الوطن خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أوضحت المسؤولة لدى زيارتها لملبنة الأوراس بالمنطقة الصناعية بمدينة باتنة مرفقة برئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد بن مالك، أن هذه المنصة ستشمل نشاط وحدات المجمع الـ 15 الموجودة على المستوى الوطني بما فيها ملبنة الأوراس بما يسمح بمتابعة عملية تموين السوق الوطني بهذه المادة الحيوية.

كما تمكن، وفق نفس المتحدثة، من معرفة الكميات المجمعة من الحليب وطنيا وتلك التي تنتجها كل ملبنة تابعة للمجمع مما يمكن من التحكم أكثر في الإنتاج والتسويق.