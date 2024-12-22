أمطار منتظرة على هذه المناطق

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، مرور سحب عابرة على المناطق الشرقية للوطن، اليوم الأحد، لاسيما على المناطق الساحلية، تكون محملة ببعض الأمطار خلال الصبيحة.

وحسب ما أفادت به توقعات ذات المصالح، فإن المناطق الوسطى والغربية ستشهد أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تكون مرفقة بضباب محلي، والتي تميز السهوب الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة، فيما تبقى الأجواء صافية بالمنطقة وبالأوراس كذلك خلال هذا اليوم.

أما بالمناطق الجنوبية، ستكون الأجواء مغشاة بالسحب غالبا إلى غائمة محليا، مع تساقط بعض الأمطار المحلية، التي تكون أحيانا على شكل زخات على منطقة تندوف، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الليل، فيما تبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة بالسحب جزئيا على باقي المناطق الجنوبية للوطن.

وستسجل المناطق الساحلية، اليوم الأحد، درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 15 إلى 19 درجة، وما بين 10 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، فيما تتراوح ما بين 14 إلى 26 درجة على المناطق الجنوبية.