كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد طارق ركاش، أمس السبت، عن توجه دائرته نحو إنشاء أقطاب لإنتاج اللوازم المدرسية، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض منتوجات اللوازم المدرسية، وتقليص فاتورة الاستيراد في هذا القطاع.

وأوضح ركاش، في تصريح صحفي، على هامش زيارته لمعرض الإنتاج الجزائري، بقصر المعارض بالعاصمة، المنظم من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، أن "جهود الوكالة موجهة صوب إنشاء أقطاب إنتاج للوازم المدرسية، لاسيما وأن العديد من الشركات في هذا القطاع ترغب في تطوير أنشطتها في هذا المجال"، مؤكدا أن "الوكالة ستدعم جميع الشركات المؤهلة، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص".

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في استثماراتهم لتلبية الأولويات الاستراتيجية للدولة، مع المساهمة في زيادة نسبة الاندماج الصناعي، إذ تعمل هذه المشاريع على خلق فرص عمل وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة".

وخلال زيارته، توجه المدير العام إلى جناح شركة صناعة الأدوات المكتبية والمدرسية "FABS"، حيث اطّلع على مشروع توسيع الشركة الذي يهدف إلى إنتاج مليون قلم جاف سنويا إلى جانب منتجات أخرى.

كما زار السيد ركاش أجنحة الشركات العاملة في قطاعات أخرى، من بينها مجمع "إيريس" للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، الذي أطلق مؤخرا، بدعم من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مشروعا لإنتاج الكربون الأسود، المستخدم بشكل خاص في صناعة الإطارات.

ووفقا للبيانات المقدمة، فإن هذا المشروع "المبتكر"، الذي يتطلب إنجازه 24 شهرا، سيخصص بين 20 و30 بالمئة من إنتاجه للسوق الوطنية، بينما سيتم تصدير الباقي إلى الخارج.

وأكد السيد ركاش أن "زيارة هذه الشركات تحمل رسالة قوية لحاملي المشاريع، إذ تؤكد لهم الوكالة استعدادها التام لتقديم كل الدعم اللازم".