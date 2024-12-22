تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ443.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، باستشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما استشهد مواطن وزوجته جراء قصف الاحتلال شقتهما السكنية بجوار مسجد بلال، غربي محافظة خان يونس.

وارتفعت حصيلة شهداء مجزرة الليلة، بحق عائلة أبو سمرة، شرقي دير البلح، إلى 11 شهيدا، وعدد من الإصابات.

وفي هذه الأثناء، تواصل قوات الاحتلال نسف بنايات سكنية شمالي مخيم النصيرات، وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45.227 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107.573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.