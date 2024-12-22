عدوان جوي أمريكي - بريطاني على اليمن

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، شن التحالف الأمريكي - البريطاني، مساء السبت، عدوانا جويا على العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب: "عدوان جوي أمريكي - بريطاني استهدف منطقة عطان في صنعاء". من جهته، قال الجيش الأمريكي، يوم السبت، إنه نفذ غارات جوية دقيقة على منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة تديرها جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات استهدفت "تعطيل وإضعاف عمليات الحوثيين، ومنها الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

هذا، وقد اعتبر القيادي في حركة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، الهجمات الأمريكية على اليمن "إرهابية مدانة وغير مشروعة تساند إرهاب الكيان الصهيوني".

وتابع الحوثي: "تأتي الهجمات الإرهابية الأمريكية لتؤكد العربدة خارج القانون وممارسة الإجرام في المنطقة"، مؤكدا أن "التصرفات الإرهابية الرعناء ضد اليمن لا توقف عمليات الإسناد لغزة".

وفي السياق ذاته، أعلنت الحركة أن الغارات الصهيونية على الحديدة، منذ 20 جويلية الماضي، وحتى 19 ديسمبر الجاري، خلفت خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار. وجاءت الإحصائية خلال مؤتمر صحفي عقده وزير النقل في حكومة الحوثي، محمد قحيم، يوم السبت، بحضور قيادات يمنية وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، حول تداعيات استهداف الكيان الصهيوني لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأوضح بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أن "مؤسسة موانئ البحر الأحمر لا تزال تعاني من تبعات الأضرار السابقة للغارات الصهيونية على موانئ الحديدة الثلاثة". وأشار إلى أن "الغارات الصهيونية الأخيرة تسببت بأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، والتي طالت الكرينات (الرافعات) الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن، بإجمالي خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار".

واعتبر البيان "تدمير الموانئ اليمنية انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها".

وتأتي الهجمات الجوية الأمريكية، بعد يومين من تعرض صنعاء ومواقع بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بينها الميناء، الخميس، لـ16 غارة جوية صهيونية. وردا على ذلك، أطلق الحوثيون، صباح أمس السبت، صاروخا باليستيا على منطقة تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، وتضرر عشرات الشقق بالمنطقة، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتضامنا مع غزة، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة قرابة 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي، منذ نوفمبر من العام نفسه، استهداف سفن شحن صهيونية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.