"كتائب القسام" تنشر فيديو يجمع هنية والسنوار والعاروري

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يظهر للمرة الأولى مشاهد تجمع قادة الحركة الراحلين إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العاروري.

وافتتح المقطع بكلمات ألقاها رئيس المكتب السياسي للحركة، آنذاك، يحيى السنوار، في مؤتمر جماهيري، قال فيها: "سنأتيكم بإذن الله بطوفان هادر، سنأتيكم بصواريخ دون عد، سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدًا بعد مد".

وجاءت هذه الكلمات مصحوبة بمشاهد لصواريخ القسام وهجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر 2023.

وظهر إسماعيل هنية ويحيى السنوار في مشاهد وهما يتفقدان ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ، حيث قاما بالتوقيع على صواريخ خلال الجولة.

وقال هنية، ضمن مشاهد الفيديو، مخاطبا عددا من كوادر القسام: "في المبتدا والمنتهى هي مع الله ولله وتحت هلال هذا المنهج النبوي الرباني"، مضيفًا: "في هذه الأماكن المتواضعة جدا جدا جدا نكتب صفحات من التاريخ ونصنع أمجادًا لهذه الأمة ولهذا الشعب".

وضمن مشاهد المقطع، مازح هنية السنوار الذي كان يجلس إلى جانبه قائلا: "أبو إبراهيم صار العدو الأول لإسرائيل". وتضمن المقطع حديثا للقيادي في الحركة العاروري قال فيه: "حين نرى هذه الأجيال المتجددة الحاملة لسلاحها، التي هي على أتم الأهبة والجاهزية، والتي تعيش في مواطن الخطر وتؤمن بقضيتها، نعلم أن النصر قريب، وبشراكم من رب العالمين وأجركم منه.. ربنا يكتب لنا معكم النصر والشهادة".

كما تضمن المقطع مشاهد لمشاركة هنية في أعمال تصنيع الصواريخ، مشيرا إلى أن الحركة بصدد تدشين "مرحلة جديدة في تاريخ الصواريخ"، كما أكد السنوار أن "أولوية قطاع غزة هي إعداد خطة التحرير واستكمال عدته".

وختم المقطع بمشهد لتوقيع السنوار على أحد الصواريخ بكتابة الآية القرآنية: "لنأتينكم بجنود لا قِبل لكم بها ولنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون".

القسام تنشر للمرة الأولى صورًا تجمع قادة حركة حماس الشهداء إسماعيل هنية، يحيى السنوار، وصالح العاروري، أثناء تواجدهم داخل مخارط تصنيع الصواريخ في إحدى المناطق بقطاع غزة.



جميع من تم الكشف عن وجوههم في هذا الفيديو قد استشهدوا خلال هذه الحرب أو في معارك سابقة . pic.twitter.com/PkQdG1nMPP — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 21, 2024

وفي 2 جانفي 2024، اغتال الاحتلال الصهيوني صالح العاروري، نائب رئيس مكتب حركة حماس السياسي، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مبنى يضم مكتبا للحركة في بيروت، في حين أعلنت الحركة، صباح يوم 31 جويلية 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في غارة على مقر إقامته في العاصمة طهران. وفي يوم الجمعة 18 أكتوبر الماضي، نعت حركة حماس قائدها يحيى السنوار، وأكدت استشهاده في مواجهة مع قوات صهيونية.