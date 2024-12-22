استئناف حركة سير القطارات الليلية لهذا الخط

استؤنفت حركة القطارات الليلية على خط وهران - بشار - وهران في الاتجاهين، ليلة السبت، بعد توقف دام أربعة أشهر، بعدما تم إصلاح مقاطع من الخط السككي، حسبما لوحظ بمحطة القطار لمدينة وهران.

وانطلقت رحلة القطار الليلي، سهرة أول أمس، من مدينة وهران في اتجاه مدينة بشار، بحضور والي ولاية وهران، سمير شيباني، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بوعوني عاج، ضمن برنامج الرحلات اليومية التي تنطلق من مدينة وهران، حوالي الساعة التاسعة ليلا، بينما تنطلق رحلة أخرى في الاتجاه المعاكس، حوالي الساعة العاشرة ليلا.

ونوه والي وهران بـ"إعادة تشغيل خط النقل بالسكة الحديدية (وهران - بشار)، وأكد أهميته الاجتماعية والاقتصادية للجهة الغربية والجنوبية الغربية للبلاد، من حيث تمكينه عدد كبير من سكان الولايات التي يعبرها من السفر في ظروف مريحة وآمنة، ومساهمته في الإنعاش الاقتصادي للمنطقة، عبر نقل المنتجات والمواد الخام".

من جهته، نوه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بـ"استئناف عمل القطار الليلي على خط (وهران - بشار)، خاصة وأنه تصادف مع العطلة المدرسية التي تكثر فيها حركة العائلات، ومع عطلة نهاية السنة، التي تشهد خلالها ولاية بشار ومنطقة تاغيت إقبالا من الزوار من شمال البلاد".

وأكد عاج من جهة ثانية، على "اتخاذ الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية عدة إجراءات لمعالجة مشكل ترميل السكة الحديدية، الذي يؤدي إلى إلغاء العديد من رحلات القطارات، ومنها وضع 6 قواعد حياة بولاية النعامة لخدمة أعوان الشركة المكلفين بإزالة الرمال من السكة، ووضع كل الإمكانيات تحت تصرفهم، إضافة إلى الاتفاق مع السلطات الولائية بذات الولاية على إطلاق عملية تشجير في مسار السكة الحديدية للتقليص من ظاهرة الترميل".