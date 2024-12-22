11ألف سائح أجنبي يزورون مدينة جانت

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس السبت، أن القطاع يتوقع موسما سياحيا ناجحا في الصحراء الجزائرية، نظرا للإقبال المتزايد للسياح على المنطقة.

وقالت مداحي، خلال زيارتها لولاية جانت، إن الأخيرة لوحدها استقبلت، خلال الموسم السياحي الصحراوي الفارط (2023-2024) حوالي 11 ألف سائح أجنبي و21 ألف سائح محلي، مشيرة إلى ما تتمتع به الولاية من مناظر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى تاريخها العريق وثقافتها الغنية، مما يجعلها وجهة سياحية واعدة.

وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع خلال الموسم الحالي (2024-2025)، مع زيادة عدد السياح الأجانب إلى 8000 سائح حتى الآن. وأرجعت مداحي، هذا الإقبال المتزايد إلى عوامل عدة، أبرزها افتتاح الخط الجوي المباشر بين باريس وجانت، بالإضافة إلى إنشاء الشباك الموحد لتبسيط الإجراءات الإدارية للسياح.

استراتيجية شاملة لترقية السياحة الصحراوية

كما تحدثت مداحي، خلال زيارتها إلى مدينة جانت، عن مساع لاعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية في ولايات الجنوب الجزائري.

وأوضحت مداحي أن سياسة الدولة ترتكز على تطوير السياحة الداخلية بمختلف أنواعها، بما في ذلك السياحة الصحراوية، الحموية، والشاطئية، لضمان استدامة النشاط السياحي على مدار العام، مشيرة إلى الجهود المبذولة من أجل تطوير المرافق والخدمات السياحية لتلبية احتياجات الزوار.

وفي تصريح لها، خلال لقاء جمعها بممثلي الوكالات السياحية المحلية، أوضحت مداحي أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تحسين الخدمات السياحية في المنطقة، بما في ذلك تحسين المرافق وتوفير بيئة جاذبة للسياح، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وشددت الوزيرة على أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الطابع التقليدي للمنطقة.

وبالمقابل، أثنت الوزيرة على جهود الوكالات السياحية الناشطة في ولاية جانت، والتي تعتبر شريكا أساسيا للنهوض بالقطاع السياحي. وبفضل هذه الجهود، شهد القطاع في الولاية انتعاشا ملحوظا، إذ قدمت الوكالات برامج سياحية متكاملة تشمل رحلات استكشافية للمناطق الصحراوية والإقامة في مواقع سياحية تقليدية، مما ساهم في الترويج للمنطقة وتعريف الزوار بخصوصياتها الثقافية والطبيعية.

وخلال اللقاء، طرح ممثلو الوكالات السياحية بعض الانشغالات المتعلقة بتسويق منتجات الصناعة التقليدية وزيادة عدد الرحلات، مشيرين إلى الحاجة لدعم أكبر في هذا المجال.

وردا على هذه الانشغالات، أكدت الوزيرة أن دائرتها الوزارية ستعمل على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذه المطالب وإيجاد حلول ملائمة لها. وفي سياق متصل، أعلنت مداحي، خلال زيارتها لمنطقة التوسع السياحي في تغرغرت، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 300 مليون دينار جزائري، لاستكمال أشغال التهيئة وربط المنطقة بشبكات البنية التحتية الضرورية.

كما أشرفت الوزيرة على تسليم 7 رخص استغلال لوكالات سياحية جديدة في المنطقة، في خطوة تدعم التنوع والنمو المستدام للقطاع السياحي في الجنوب.