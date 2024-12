L'occupation sioniste poursuit son agression contre la bande de Gaza

Des dizaines de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués ou blessés ce dimanche à l'aube dans le cadre de l'agression continue de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza, qui entre dans son 443ᵉ jour.

Selon l'agence palestinienne "Wafa", huit Palestiniens ont été tués et d'autres blessés après qu'un raid aérien sioniste a ciblé l'école Moussa Ben Noussayr, qui abrite des déplacés dans le quartier d'Al-Daraj, à Gaza.

Trois Palestiniens ont également été tués lors d'un bombardement sioniste à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. De plus, un homme et son épouse ont perdu la vie après que leur appartement, situé près de la mosquée Bilal à l'ouest de Khan Younès, a été bombardé.

Le bilan du massacre perpétré cette nuit contre la famille Abou Samra, à l'est de Deir al-Balah, s'élève à 11 martyrs, en plus de plusieurs blessés.

Parallèlement, les forces de l'occupation continuent de raser des immeubles résidentiels au nord du camp de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, accompagnées de bombardements d'artillerie intensifs sur la région.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d'occupation poursuivent leur offensive sur Gaza par terre, mer et air, causant la mort de 45 227 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et blessant 107 573 autres, selon un bilan provisoire. Des milliers de victimes restent encore sous les décombres ou dans les rues, tandis que les équipes de secours et d'ambulance ne parviennent pas à les atteindre.