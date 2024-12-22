سوناطراك: تسجيل 30 براءة اختراع

ارتفع عدد براءات الاختراع التي يمتلكها مجمع سوناطراك إلى 30 براءة اختراع، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام للمجمع العمومي، رشيد حشيشي، الذي كشف أيضا عن إطلاق 40 مشروع بحث وتطوير.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى وطني بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للابتكار: الجزائر آفاق 2027"، المنظم أمس السبت بالجزائر العاصمة، من طرف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بحضور رئيسها، محمد طاهر عبادلية، وكذا عدد من الرؤساء المديرين العامين لشركات وطنية وخاصة، عضوة في هذا المجلس، إلى جانب باحثين وخبراء من مختلف القطاعات.

ووفقا لتصريحات حشيشي التي نقلها بيان لسوناطراك، فإن المجمع رفع عدد براءات الاختراع التي يمتلكها، من براءة واحدة في 2020 إلى نحو 30 براءة اختراع في 2024، مضيفا أنه أطلق حوالي 40 مشروع بحث وتطوير، 70 بالمائة منها تنفذ ضمن شراكات وطنية ودولية.

وركز الرئيس المدير العام في كلمته على أهمية البحث والتطوير والابتكار كعوامل محورية لدعم التحول الصناعي وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مبرزا الدور "الريادي" للمجمع في تبني التقنيات الحديثة وتطوير الحلول المبتكرة لمواكبة التحديات البيئية والطاقوية الراهنة، حسب المصدر ذاته.

كما أكد "التزام سوناطراك بتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة لإرساء منظومة شاملة تدعم الابتكار"، يضيف البيان.

ونوه حشيشي بأن" الاستثمار في الابتكار ليس مجرد وسيلة لمواجهة التحديات الحالية، بل هو فرصة لإعادة صياغة قطاع الطاقة ليصبح أكثر استدامة ومسؤولية"، مشيرا كذلك إلى أهمية "مؤتمر الابتكار في الجزائر"، كونه يشكل "منصة لتبادل الخبرات وتحفيز الأفكار التي تسعى إلى خلق منظومة بيئية داعمة للابتكار تخدم مستقبل الجزائر وتطورها".

وضمن فعاليات هذا الحدث، حظي الرئيس المدير العام بتكريم خاص من طرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، حيث تسلم درعا تقديريا اعترافا بالجهود الاستثنائية التي بذلتها سوناطراك في مجال دعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع الطاقة، حسب المصدر ذاته.