"الفاف" يوقف الحكمين بوكواسة وعبان

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان، بشكل فوري، على خلفية الخطأ الجسيم الذي ارتكباه في المباراة التي جمعت، أمس السبت، شباب قسنطينة ونجم مڤرة.

وعبر "الفاف"، عبر بيان رسمي، صدر اليوم الأحد، عن أسفه للأحداث التي رافقت مباراة النادي الرياضي القسنطيني ونجم مڤرة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة الأولى، والتي تخللها خطأ تحكيمي جسيم أضر بصورة التحكيم.

وأضاف "الفاف" أنه وبموجب الصلاحيات المخولة له، قررت لجنة الطوارئ للاتحاد الجزائري لكرة القدم توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان بشكل فوري، مع تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق حول تصرفاتهما واتخاذ التدابير المناسبة.

وكان الحكمان المذكوران قد لجآ لإلغاء هدف لصالح النادي الرياضي القسنطيني بعد احتسابه، عقب احتجاج الفريق الزائر على شرعيته، وبعد العودة إلى اللقطة، عبر هاتف محمول لأحد عناصر النجم، في ظل غياب تقنية "الفار".

وشدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيانه، على مواصلة العمل على رفع المستوى التقني وتعزيز أخلاقيات التحكيم، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي تجاوزات أو سلوكيات قد تضر بصورة كرة القدم الجزائرية أو تتسبب في إثارة العنف، سواء من قبل الحكام أو المسيرين أو اللاعبين.

كما كشف "الفاف"، في ذات السياق، أنه كلّف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بتقييم أداء الحكام تقنيًا، قبل نهاية مرحلة الذهاب، ووضع قائمة بأفضل الحكام القادرين على إدارة مباريات الرابطة الأولى المحترفة بكفاءة.