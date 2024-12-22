آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

أمطار غزيرة تجتاح 10 ولايات

22 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن، ابتداء من يوم غد الإثنين.

وحسب ما أفادت به نشرية خاصة لذات المصالح، فإن التنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، يخص تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 20 و40 ملم محليا، مع إمكانية أن تصل كمية الأمطار المتهاطلة إلى 50 ملم على الولايات الساحلية.

وتعني النشرية كلا من ولايات بجاية، سكيكدة، جيجل، عنابة، الطارف، شمالي ولاية سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس، وذاك بداية من صباح غد الإثنين على الساعة السادسة صباحا، إلى غاية منتصف يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 12.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    حادثة غريبة في ملعب حملاوي (فيديو)

    9491 قراءة
  • 3

    "هذه تفاصيل إنتاج دوبلو السياحية"

    8008 قراءة
  • 4

    حنون تحذر: إنها ثورات مستوردة وحروب تفكيكية

    4564 قراءة
  • 5

    الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في ألمانيا

    4332 قراءة