أمطار غزيرة تجتاح 10 ولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن، ابتداء من يوم غد الإثنين.

وحسب ما أفادت به نشرية خاصة لذات المصالح، فإن التنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، يخص تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 20 و40 ملم محليا، مع إمكانية أن تصل كمية الأمطار المتهاطلة إلى 50 ملم على الولايات الساحلية.

وتعني النشرية كلا من ولايات بجاية، سكيكدة، جيجل، عنابة، الطارف، شمالي ولاية سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس، وذاك بداية من صباح غد الإثنين على الساعة السادسة صباحا، إلى غاية منتصف يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 12.