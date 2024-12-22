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مال و أعمال

سوناطراك: إرسال الاستدعاءات للمترشحين في مسابقة التوظيف

22 ديسمبر 2024 ()
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أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية إرسال الاستدعاءات الخاصة بالمترشحين للمسابقة الوطنية للتوظيف، والتي بدأت يوم أمس السبت، عبر البريد الإلكتروني للمترشحين.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن "الامتحان الكتابي لهذه المسابقة سيُجرى على دفعات حسب التخصص، في الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2024 إلى 4 جانفي 2025، وذلك في عشرة مراكز امتحان موزعة عبر عشر ولايات وهي: أدرار، الأغواط، البويرة، تامنغست، الجزائر، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، ورڤلة ووهران".

وأكدت سوناطراك أن "جميع المترشحين المسجلين عبر المنصة المخصصة، سيحصلون على استدعاءاتهم، كما تجدد التزامها بضمان شفافية العملية وسيرها، وفق أعلى معايير النزاهة والمساواة بين المترشحين". 

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