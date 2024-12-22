إن أمناس: حجز مليوني قرص بريغابالين

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن والجمارك، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بإقليم القطاع العملياتي شمال شرقي إن أمناس، بالناحية العسكرية الرابعة، 6 مهربين، 4 منهم من جنسية جزائرية و2 من جنسية مالية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن "هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع مركبتين من نوع تويوتا ستايشن، وحجز 3 بنادق رشاشة من نوعFMPK ، مسدسين رشاشين من نوع AKM، و2490 طلقة من مختلف العيارات، و2.424.450 قرص مهلوس من نوع بريغابالين".

كما تمكنت ذات المصالح من حجز "ثلاثة أجهزة اتصال من نوع ثريا، وكذا جهاز إرسال واستقبال، بالإضافة إلى أربعة هواتف ذكية".

وتأتي هذه العملية - يضيف البيان - "مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".