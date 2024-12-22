ثلوج كثيفة على 14 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط ثلوج كثيفة، على وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، على الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن ثلوجا كثيفة يتراوح سمكها بين 5 و15 سم، ستتساقط على مرتفعات ولايات: سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الإثنين، إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء المقبل.

فيما ستعرف ولايات: تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس، تساقط ثلوج كثيفة، تتعدى 10 سم، وذلك ابتداء من السادسة من مساء يوم غد الإثنين، إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء المقبل.