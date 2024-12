Un nouveau service au profit des retraités

La caisse nationale de retraite a annoncé, ce dimanche, le lancement du service d'assistance sociale à domicile à distance, via l'application mobile "Takaoudi" et "Espace Retraité".

Selon un communiqué de la caisse, "cette application permet aux retraités de demander des équipements médicaux à distance et de fixer un rendez-vous pour une visite par l'assistant social", ce qui facilite les démarches et offre un soutien de manière simplifiée.

Cette annonce intervient avant le lancement de la troisième édition de la Semaine de l'assistance sociale à domicile, qui se tiendra du 22 au 26 décembre 2024, sous le slogan "Assistance sociale à domicile, accompagnement et prise en charge". L'objectif de cet événement est de sensibiliser sur les mécanismes et services mis en place au profit des retraités et de leurs ayants droit, notamment les personnes handicapées, les invalides et les personnes âgées, afin d'assurer une prise en charge optimale de leurs préoccupations.

En 2023, le dispositif d'assistance sociale à domicile a visité plus de 21 000 retraités et ayants droit, les accompagnant dans les démarches administratives nécessaires pour obtenir des équipements médicaux et des aides essentielles, tels que des appareils de marche, des fauteuils roulants, des appareils auditifs, et d'autres fournitures, sans avoir à se déplacer entre les différentes administrations.

La caisse nationale de retraite, ajoute le communiqué, "dispose de travailleurs sociaux qualifiés au niveau de toutes les agences locales, qui sélectionnent les retraités nécessitant une visite, en se basant sur la base de données nationale des retraités enregistrés auprès des services de la sécurité sociale, selon des critères précis définissant l'éligibilité aux services".

Cette initiative fait partie de la politique sectorielle et de l'engagement gouvernemental à consolider l'aspect social et à réaliser le principe de justice sociale, en mettant en place des mécanismes garantissant la fourniture de soins sociaux aux retraités, en particulier les plus vulnérables. Elle vise également à leur permettre de bénéficier de leurs droits et des services dans les meilleures conditions, leur garantissant une vie digne.