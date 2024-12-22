الإعدام في حق قاتل شقيقته في عنابة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات في مجلس قضاء عنابة، عشية اليوم، تسليط عقوبة الاعدام، ضد شاب يبلغ من العمر 20 سنة، على خلفية ارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في حق أخته، الذي قام بخنقها باستعمال أسلاك كهربائية.

تفاصيل القضية المروعة، تعود الى شهر ماي 2022، في حدود الساعة الخامسة مساء، عندما قام المتهم، حسب ما ورد في قرار الإحالة، باستغلال غياب والده والدته عن المنزل، للتخطيط والإعداد المسبق لارتكابه جريمته الشنعاء، في حق أخته، البالغة من العمر 17 سنة، حيث استغل دخولها الى الحمام، لتنفيذ جرمه، بالاعتداء عليها بالعنف و الضرب، وطرحها ارضا، لتسهيل عملية الاجهاز عليها بالخنق باستعمال أسلاك كهربائية كانت بحوزته. ولم يتوقف الفاعل عند هذا الحد، بل قام بإحضار" قدر حديدي" وشرع في ضرب الضحية على رأسها، ما سبب لها جروح عميقة ونزيف حاد لفظت من خلاله أنفاس الأخيرة.

وحاول المتهم، أثناء مجريات المحاكمة، في غياب تام لأفراد عائلته عن الجلسة، استعطاف قاضية الجلسة عندما أجهش بالبكاء واعترف بندمه عن افعاله المرتكبة في حق اخته، والتمس من القاضية تخفيف العقوبة القاسية التي التمسها ممثل النيابة العامة.

و صرح المتهم، أن ارتكابه لجريمة القتل في حق اخته من أمه، سببها استمرارها في" الانحراف الاخلاقي"، رغم تحذيرها في العديد من المرات، بالتوقف عن أفعالها، و فرارها من المنزل، رفقة شاب يقطن في الحي، لكنها استمرت في أفعالها، التي جلبت لهم العار والشبهات، ما جعله يفكر في التخلص منها .

واعتبر ممثل الحق العام خلال المرافعات، أن ارتكب الجاني هذا الجرم الشنيع في حق اخته، التي لم تتجاوز 17سنه، فعل مروع، لا يقبل منح المتهم، حق الامتياز القضائي، في تخفيف العقوبة، ليكون عبرة لكل مجرم يفكر أو يقدم على إزهاق روح بريئة.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الجاني يحاول من خلال اجهاشه بالبكاء، استهداف القاضي، لكن ما كان يقوم به الجاني رفقه والده من أفعال و ممارسات مسيئة للأخلاق و العرف، داخل المنزل لا يجب تركها تمر ممر الكرام، حيث كان المتهم ووالده يتعاطيان الإثنين، المخدرات و الخمر داخل المنزل العائلي أمام مرأى و مسمع جميع أفراد العائلة ، والأذهي و الأمر، أن والده يقوم بجلب المخدرات من ماله الخاص إلى المنزل و يقومان باستهلاكها دون أي حرج، ما يعطينا على حد قول ممثل الحق العام، الصورة الحقيقية و نوعية الممارسات التي كان يرتكبها الجاني أمام مرأى الضحية دون أن يتم معاقبته لكن بمجرد ارتكاب الضحية لأفعال لم تعجب المتهم انهال عليها ضربا و خنقا باستخدام أسلاك كهربائية إزهاق روحها.