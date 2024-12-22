البليدة: قوات الأمن المشتركة تحبط تهريب نحو 60 ألف قرص مهلوس

في عمل أمني نوعي، توصل أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، في عمل منسق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، للناحية العسكرية الأولى، من إحباط عملية تهريب 50910 قرص مهلوس، والقبض على 03 أشخاص، مشتبه فيهم، لارتكابهم جرائم التهريب للمنوعات المتاجرة فيها، مع ححز مركبتين.

العملية تم إعداد ملف بشأنها لتحويلها إلى المصالح المختصة، لاتخاذ التدابير الإجرائية ضد المتهمين.

يشار في السياق، إلى عمليات نوعية سابقة تم تسجيلها الشهر الماضي، للمصالح المذكورة، أسفرت عن احباط عمليات ترويج ومحاولات تهريب نحو 06 قناطير من المواد المخدرة، وحجز مركبات، والقبض على أكثر من 10 أشخاص.