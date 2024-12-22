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مجتمع

توقيف مشتبه فيها بحوزتها 550غرام من الكوكايين في عزابة

22 ديسمبر 2024 ()

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة عزابة شرقي سكيكدة من توقيف مشتبه فيها في العقد الرابع بحوزتها كمية من المخدرات الصلبة تقدر بـ 550غرام من الكوكايين.

وحسب خلية الاعلام والصحافة لأمن سكيكدة فإن الفرقة قد استغلت معلومات مفادها محاولة تمرير كمية من المخدرات الصلبة كوكايين إلى إقليم مدينة عزابة وعلى إثر خطة منسقة بين فرقة الشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة لدى محكمة عزابة تم تشخيص المشتبه فيها التي تنحدر من إحدى الولايات المجاورة وتحديد مكان تواجدها ليتم التدخل الفوري وتوقيفها وحجز كمية من المخدرات الصلبة مادة كوكايين تقدر بـ 550 غرام.

و تم تقديم المشتبه فيها أمام النيابة المختصة وتم إيداعها الحبس المؤقت بجنحة الحيازة ونقل المخدرات الصلبة لغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وجنحة استيراد وتهريب المخدرات.

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