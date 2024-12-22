هزيمة مذلة لشباب بلوزداد أمام الأهلي المصري

انهزم شباب بلوزداد، أحد ممثلي الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا، أمام مضيفه وحامل اللقب، الأهلي المصري، بنتيجة ثقيلة (6-1) الشوط الأول (1-1) اليوم الأحد بملعب القاهرة الدولي، في إطار تسوية رزنامة الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة للمنافسة القارية.

وافتتح شباب بلوزداد باب التسجيل عن طريق اللاعب محيوص في الدقيقة الـ21، قبل أن يعدل أصحاب الديار الكفة قبل نهاية الشوط الأول بفضل أبو علي (45 د+3).

وخلال الشوط الثاني، سجل الأهلي خماسية كاملة عبر أبو علي (52د و84د)، الشحات (56 د)، طاو (86د) وعشور (90د+3).

وبعد هذه النتيجة، ينفرد فريق الأهلي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يبقى شباب بلوزداد في الصف الثالث بمجموعة 3 نقاط. ويحتل أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يقبع استاد ابيدجان في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.

يذكر أن شباب بلوزداد تعثر في الجولة الافتتاحية داخل قواعده أمام نادي أورلاندو بيراتس من جنوب افريقيا (1-2)، قبل أن يتدارك الأمور في الجولة الثانية بعودته بنقاط الفوز من كوت ديفوار، على حساب استاد أبيدجان (0-1) بفضل هدف اللاعب محيوص.

وفي الجولة الرابعة من المنافسة القارية المقررة في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 جانفي 2025، يستضيف شباب بلوزداد منافسه الأهلي المصري بملعب 5 جويلية الأولمبي، في الوقت الذي يستقبل فيه اورلاندو بيراتس ضيفه استاد ابيدجان بجوهانسبورغ.

يذكر أن الأول والثاني عن المجموعات الأربع يتأهلان للدور ربع النهائي للمنافسة.