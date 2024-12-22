عملية استشهادية لسرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن أحد مقاوميها نفذ عملية استشهادية عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، قالت سرايا القدس في بيان مقتضب، نشرته اليوم الأحد، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إنه "تمكن أحد استشهاديينا الأبطال اقتحام ناقلة جند صهيونية وتنفيذ عملية نوعية بتفجير عبوة العمل الفدائي وسط الجنود بداخلها المتوغلين عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون".

وبثت سرايا القدس، اليوم، مشاهد من استهدافها بالعبوات جنود وآليات العدو المتوغلين في محيط منطقة الخزندار غرب التوأم شمال قطاع غزة.

وفي شمال النصيرات، أبلغ مقاومو سرايا القدس، تمكنهم من تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار بآلية عسكرية صهيونية متوغلة شمال المخيم الجديد بجوار مسجد شهداء القدس مؤكدين وقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما وأعلنت قصفها بقذائف الهاون "تجمعات جنود العدو الصهيوني في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

و"دمرت سرايا القدس، آلية عسكرية صهيونية بعبوة من نوع (ثاقب - برميلية) زرعناها مسبقاً- خلال توغلها بمحيط عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة".

وأكدت، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى بصواريخ (107) حشود العدو الصهيوني وسيطرنا على طائرة استطلاعية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية في مناطق التقدم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.