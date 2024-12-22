تساقط الأمطار والثلوج: الحماية المدنية تحذر..

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر وذلك تبعا للنشرية الجوية المتعلقة بتساقط الثلوج خلال الـ 24 ساعة القادمة، تفاديا لوقوع مختلف الحوادث وذلك من خلال اتباع جملة من الإرشادات والنصائح.

وفي هذا الشأن، دعت مصالح الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى "التحقق من شفرات ماسحات الزجاج الأمامي والتأكد من أن خزان الماء الماسح للزجاج ممتلئ، إضافة إلى تنظيف الزجاج الأمامي والخلفي والمصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم إلى جانب مراقبة حالة الإطارات وضغطها بما في ذلك عجلة الغيار".

كما دعت أيضا إلى "التزود بالوقود قبل رحلة طويلة، مع ضرورة مراعاة السرعة، خاصة في الليل وفي حالة المطر أو الثلج"، مشيرة إلى "أهمية توفر بعض المعدات بالمركبات منها علبة الإسعافات الأولية، الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، قفازات، ماسحة النوافذ وإزالة الجليد" وغيرها.

وبخصوص تفادي الاختناقات بغاز أحادي الكربون، شددت ذات المصالح، على ضرورة إتباع جملة من الإرشادات منها "القيام بتهوية المنزل بشكل مستمر ولفترة لا تقل عن 10 دقائق يوميا وعدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد أجهزة التدفئة وكذا القيام بالصيانة الدورية لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص، علاوة على تفادي استعمال الوسائل التقليدية (الطابونة) أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة واستعمال كاشف غاز أحادي الكربون كوسيلة إنذار".

وخلص البيان أنه في حالة وقوع أي خطر يتعين على المواطنين الاتصال بالرقم الأخضر 1021 و رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط.