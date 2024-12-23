أسعار النفط ترتفع..

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي وسط آمال بارتفاع الطلب عالميًا.

وبحلول الساعة 07:10 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:10 بتوقيت الجزائر)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.41 بالمائة بزيادة 0.31 سنتا لتصل إلى 73.25 دولارًا للبرميل، حسب ما أورده موقع المتخصص "oilprice".

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0.49 بالمائة، بزيادة 0.34 سنتا، لتصل إلى 69.80 دولارًا للبرميل.

سجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خلال الأسبوع الماضي خسائر بنسبة 2.1 بالمائة و1.9 بالمائة على التوالي، وسط توقعات بإبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في 2025.