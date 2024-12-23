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مال و أعمال

بشعار "أنا مع بلادي"..عرض خاص لـ"جيلي الجزائر"

23 ديسمبر 2024 ()

38serv

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تحت شعار "أنا مع بلادي"، كشفت شركة "جيلي" الجزائر، نهاية الأسبوع، عن إطلاق عرض خاص، نهاية 2024، يتضمن تخفيضًا بنسبة 10 بالمائة على الصيانة الدورية لزبائنها.

ووفق بيان للشركة نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، فإن "العرض يشمل كافة ورشات جيلي المنتشرة في 29 ولاية، وهو متاح من 21 إلى 31 ديسمبر 2024".

وأكدت "جيلي" الجزائر، أن "ورشاتها تضمن تقديم خدمات سريعة بزمن لا يتجاوز 45 دقيقة، مع استخدام قطع غيار أصلية، فضلًا عن وجود فريق تقني مؤهل ومدرّب، كما يتمتع العملاء بضمان لمدة 6 سنوات أو 200,000 كلم".

وأشارت الشركة، إلى أنه "يمكن للزبائن زيارة الموقع الإلكتروني www.geelyalgerie.dz لتحديد أقرب ورشة".

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