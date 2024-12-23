خط جوي جديد للطاسيلي

أعلنت شركة طيران الطاسيلي، اليوم الإثنين، عن إطلاق خط جوي جديد، يربط بين الجزائر العاصمة وتندوف، حسب ما أورده بيان لذات الشركة.

وأفادت الشركة الفرعية (100 بالمائة لمجمع سوناطراك)، بأن "هذا الخط الجوي الجديد (الجزائر - تندوف - الجزائر) سيكون متوفرا بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم أحد، ابتداء من تاريخ 19 جانفي 2025".

وأكدت طيران الطاسيلي أن "هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المنطقتين، مع توفير تجربة سفر مريحة وآمنة لجميع المسافرين"، داعية "زبائنها إلى الاستفادة من هذه الرحلة الجديدة، وحجز تذاكرهم عبر مختلف قنواتها المعتمدة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني (⁦www.tassiliairlines.dz⁩) والمكاتب التجارية".