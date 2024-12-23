ميلة: أمن تاجنانت يوقف 10 أشخاص

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تاجنانت، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، من توقيف 10 أشخاص، محل أوامر بالقبض، وصدرت بحقهم أحكام نهائية بالحبس، حسب بيان لخلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ميلة، صدر اليوم.

كما تمكنت ذات العناصر، في عمليات شرطية مختلفة، تم تنظيمها على مستوى قطاع الاختصاص في نفس الفترة، حسب البيان ذاته، من حجز 16 قطعة سلاح محظور، ضبطت بحوزة المشتبه فيهم، مع استرجاع دراجة نارية محل سرقة. المشتبه فيهم، اتخذت ضدهم كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة بشلغوم العيد.