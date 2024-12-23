الوادي قبلة الرياضيين

تحتضن ولاية وادي سوف، في الفترة ما بين 21 و27 ديسمبر الجاري، الطبعة الـ17 للأسبوع الأولمبي – جنوب، من تنظيم اللجنة الأولمبية الجزائرية ومديرية الشباب والرياضة لولاية وادي سوف.

تعرف التظاهرة مشاركة 1200 رياضي من 22 ولاية بالجنوب، من بينهم 285 فتاة من الفئات السنية تحت 14 الى 17 سنة. ويتنافس المشاركون في 10 رياضات أولمبية مثل الملاكمة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3 وأخرى استعراضية.

وانطلقت المسابقات، أمس الأحد، على أن يكون الافتتاح الرسمي غدا بقاعة 3000 مقعد، بحضور السلطات المحلية ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، وعدد من رؤساء الاتحادات. كما وجهت الدعوة إلى عدد من أبطال الرياضة في الجزائر، مثل كايليا نمور وجمال سجاتي وتوفيق مخلوفي.