حجز 20 ألف قرص مهلوس بوهران

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة لمصالح أمن ولاية وهران، من وضع حد لشبكة إجرامية متخصصة في الترويج لهذه السموم وسط فئة الشباب، إذ نجحت، مؤخرا، في حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة قدر مجموعها بـ20 ألف قرص من نوع بريغابالين.

وقد تأتت هذه العملية النوعية، حسب بيان مصالح الأمن صادر اليوم، بناء على "معلومات وصلت إلى الفرقة مفادها قيام شخصين بالترويج للمؤثرات العقلية والمخدرات داخل الأقاليم الحضرية الموزعة عبر تراب المدينة، ما استدعى تكثيف التحريات الميدانية من قبل عناصر الفرقة المذكورة، ومن ثمة ترصد تحركات المتورطين في هذا النشاط المشبوه لمدة زمنية محددة، قبل أن يتم توقيف شخصين في حالة تلبس كانا يستخدمان مسكنيهما لتخزين الأقراص المهلوسة".

وأضاف البيان: "بموجب التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية صاحبة الاختصاص الإقليمي، واستيفاء كافة التدابير القانونية اللازمة، على غرار استصدار إذن بالتفتيش، تم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بعشرين ألف قرص مهلوس، زائد مبلغ مالي كعائد من هذا النشاط الإجرامي المستفحل بشكل رهيب في الأوبة الأخيرة، تفوق قيمته 112 مليون سنتيم. ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما موضوعه جناية تكوين جمعية أشرار، والحيازة والتخزين لنقل المؤثرات العقلية بغرض البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، فضلا عن جريمة المساس بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية، قدما بموجبه إلى الجهات القضائية المختصة.