وفاة الكاتب والمترجم بوداود عمير

توفي، بمدينة العين الصفراء، جنوبي ولاية النعامة، الكاتب والأديب والمترجم والناقد بوداود عمير، صبيحة هذا اليوم، عن عمر ناهز 64 سنة، إثر نوبة قلبية.

المرحوم كاتب ومترجم، من مواليد 1960 بمدينة العين الصفراء بولاية النعامة، كتب العديد من المقالات الثقافية المتنوعة في الصحف والمجلات الجزائرية والعربية. كما كان يكتب مقالا شهريا في مجلة "ومضات أمل" المجلة الثقافية الدولية، وعمودا أسبوعيا في صحيفة "الخبر"، كما يساهم بمقالاته في الملفات الثقافية المقترحة من طرف ملحق "الكراس الثقافي" لجريدة "النصر"، و"النادي الأدبي" لجريدة "الجمهورية"، والملحق الفكري الشهري "أوراق" التابع للجريدة ذاتها.

وصدرت له مؤلفات كثيرة، من بينها مجموعة قصصية تحت عنوان "صوب البحر"، عن دار الكلمة للنشر سنة 2016.

وكتاب جماعي، تحت عنوان: "الحراك الجزائري، كتابة لنحت مسالك النور" عن دار الألمعية، الجزائر (2021). وترجم المرحوم عدة مؤلفات من بينها "لمحة تاريخية عن الجنوب الغربي الجزائري، للمؤرخ خليفة بن عمارة، دار جودي للنشر وهران (2008)، وكتاب "النسب الشريف"، للمؤرخ خليفة بن عمارة، دار الجودي للنشر وهران (2009).

وقصص مترجمة لإيزابيل إيبرهارت، دار القدس العربي وهران (2011).