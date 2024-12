Les détails d'une opération secrète de l'entité sioniste contre le Hezbollah

D'anciens agents des services de renseignement sionistes ont révélé de nouveaux détails intrigants sur une opération secrète ayant ciblé des membres du Hezbollah il y a trois mois, en utilisant des dispositifs de télécommunication sans fil, notamment des « pagers ».

Les déclarations ont été faites par deux agents sionistes lors de l’émission "60 Minutes" diffusée sur la chaîne américaine CBS dimanche soir. Les deux agents portaient des masques et parlaient avec une voix modifiée pour protéger leur identité.

L’un des agents a affirmé que "l’opération avait débuté il y a 10 ans, avec l’utilisation de talkies-walkies contenant des explosifs dissimulés, que le Hezbollah ne savait pas provenir de son ennemi, (l’entité sioniste)".

Ces appareils n’ont explosé qu’en septembre dernier, un jour après le déclenchement des explosions des pagers piégés. L’agent, identifié sous le nom de "Michael"**, a ajouté que "nous avons créé un monde fictif".

Le deuxième agent, identifié sous le nom de "Gabriel", a déclaré que "la deuxième phase du plan, impliquant les pagers piégés, avait commencé en 2022, après que le Mossad eut appris que le Hezbollah achetait des pagers auprès d’une entreprise basée à Taïwan." Il a précisé que "les pagers devaient être légèrement agrandis pour accueillir la quantité d’explosifs dissimulés." Ces appareils ont été testés plusieurs fois sur des mannequins pour déterminer la quantité exacte d’explosifs nécessaire à blesser le combattant sans causer de dommages aux personnes à proximité.

Le Mossad a également testé "plusieurs tonalités de sonnerie pour trouver celle qui semblait assez urgente pour inciter la personne à sortir le pager de sa poche," a ajouté le premier agent.

Le deuxième agent a confirmé que "convaincre le Hezbollah de passer à des pagers plus grands avait pris deux semaines, grâce notamment à de fausses publicités sur YouTube vantant des appareils résistants à la poussière, à l’eau et avec une longue autonomie." Ils ont utilisé des "entreprises fictives, y compris une société basée en Hongrie, pour tromper l’entreprise taïwanaise Gold Apollo et la faire collaborer inconsciemment avec le Mossad." Le Hezbollah ignorait également que l’entreprise fictive collaborait avec l’entité.