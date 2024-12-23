"بوبا" يفتح النار على مبابي بسبب الجزائر

لن تساهم التصريحات الأخيرة لمغني "الراب" الفرنسي الشهير، "بوبا" عن نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، في تحسين العلاقات بين الرجلين.

في العديد من الأغاني يفتح "بوبا" النار على مواطنه مبابي، كما سبق وأن دخل الطرفان في سجالات كثيرة في منصة "إكس".

وفي بودكاست صدر مؤخرا عبر حساب CKO في منصات التواصل الاجتماعي، والمتخصص في متابعة أخبار أغنية "الراب"، أعطى المغني سبب كرهه للاعب.

وفي هذا الصدد قال: "كنت أتوقع أن يصبح ممثلا لأحياء الضواحي الفرنسية، ممثلا لأناس مثلنا، كنت أنتظر أن يمثل أصوله الكاميرونية والجزائرية، لم يقم حتى بزيارة الجزائر".

وأضاف "بوبا": "هذا غير مقبول، فلم يغرد عبر حسابه لما فازت الجزائر بكأس أمم إفريقيا".

ومعلوم أن لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، من والد كاميروني وأم جزائرية، زارت، فصل الربيع الماضي، الجزائر، وأعلنت أن ابنها سيقوم بزيارة مماثلة قريبا، غير أن ذلك لم يتم.