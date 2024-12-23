الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى الناحية العسكرية الأولى

يؤدي الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن "الفريق أول السعيد شنڤريحة يتفقد فوج الأشغال الهاتفية الكبرى ومؤسسة الكوابل".

بالإضافة إلى ذلك، يضيف البيان: "زار الفريق أول مقر فوج الأشغال الهاتفية الكبرى، واستقبل من قبل قائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة".

واستمع الفريق أول لعرض حال مفصل عن نشاطات هذا الفوج، والمهام الموكلة له، ووقف على مختلف وسائل الأشغال الهاتفية والمعدات والتجهيزات المتوفرة.