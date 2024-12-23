غليزان: توقيف جماعة لصوص واسترجاع المسروقات

فككت عناصر الأمن الحضري السادس، بأمن ولاية غليزان، شبكة إجرامية مختصة في السطو على المساكن، واسترجعت المسروقات.

العملية تمت، حسب بيان صادر اليوم، بعد "تلقي ذات المصالح شكوى من قبل ضحية مفادها تعرض مسكنه إلى السطو بالكسر من قبل أشخاص مجهولين، وسرقة مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية".

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما.

وأضاف البيان: "بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم تفتيش مسكنيهما، حيث تم استرجاع المسروقات، مع ضبط سيف، وبندقية صيد تستعمل في عملية السرقة.

كما مكنت التحقيقات التي باشرتها المصلحة مع المشتبه فيهما، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، من توقيف شريكيهما في العملية".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة، وجنحة السرقة من داخل مسكن مع توافر ظرفي الليل، والتعدد، وجنحة إخفاء أشياء مسروقة.