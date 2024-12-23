تمديد جديد لخط الترامواي بقسنطينة

كشفت مصالح ولاية قسنطينة، اليوم الإثنين، في منشور عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك، عن تمديد خط ترامواي المدينة.

وحسب ما أورده المصدر ذاته، أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، عن إطلاق دراسة تفصيلية، لتمديد خط الترامواي نحو التوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي التابعة إداريا لدائرة عين سمارة بولاية قسنطينة.

وجاء في المنشور: "تمت المصادقة على دفتر الشروط الخاص بتمديد خط ترامواي قسنطينة، بداية شهر ديسمبر الجاري، من خلال الإعلان عن المناقصة الوطنية الخاصة بإعداد دراسات تفصيلية للتمديد الغربي للترامواي".

هذا ويمتد مشروع التوسعة على مسافة 4,6 كلم من المحطة النهائية بجامعة عبد الحميد مهري نحو التوسعة الغربية لعلي منجلي، ليمر بمحاذاة مقر المقاطعة الإدارية علي منجلي ثم الوحدة الجوارية 14، وصولا إلى التوسعة الغربية، حيث سيتم برمجة 7 محطات و5 تقاطعات على طول المسار الجديد الرابط بين قسنطينة وعلي منجلي.

وسيساهم هذا الأخير، في التقليل من أزمة النقل لعشرات الآلاف من المواطنين يوميا، بحيث سيمر على عدة محطات تعرف كثافة سكانية متزايدة، خاصة بالقطب السكني الجديد "التوسعة الغربية"، لاسيما وأن مسار هذا الأخير يشمل عدة مرافق حيوية كالجامعات، المراكز التجارية والصحية، إلى جانب المرافق الإدارية.