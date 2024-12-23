توقيف طبيبة أسنان مزيفة في العاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة طبيبة أسنان مزيفة وحجزت معدات لترميم وتركيب الأسنان الاصطناعية.

وأفاد بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أن حيثيات القضية انطلقت بناء على شكوى مقدمة من طبيب أسنان بخصوص انتحال هويته واستعمال ختمه بصفته طبيب أسنان من قبل عيادة أخرى.

وأوضح البيان أن التحريات التي قام بها عناصر الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من تحديد هوية وتوقيف صاحبة العيادة الخاصة للطب وجراحة الأسنان التي كانت تمارس هذا النشاط دون حصولها على الشهادات والرخص القانونية، مستغلة هوية وختم أحد أطباء الأسنان المشتكي.

وأشار البيان أن العملية أسفرت على ضبط وحجز أختام خاصة طبيب الأسنان ووصفات طبيبة وأدوات ولوازم خاصة بصناعة قوالب الأسنان ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 296 مليون و500 ألف سنتيم من عائدات النشاط غير الشرعي.

كما أشار ذات البيان، أنه قد تم تقديم المشتبه بها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، تقليد الأختام واستعمالها للممارسة غير المشروعة لمهنة الطب، انتحال صفة محددة قانونا، تعريض حياة الغير للخطر، التصريح الكاذب.