عنابة: مقاولة خاصة تتسبب في قطع الغاز عن السكان

تسببت الأشغال التي تقوم بها إحدى المقاولات ببلدية سيدي عمار في عنابة في تخريب شبكة الغاز، وأدت إلى قطع التموين بهذه المادة الحيوية عن كافة سكان المنطقة، التي تشهد برودة شديدة هذه الأيام.

وقد سارعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعنابة إلى إصدار إعلان، اليوم، أوضحت فيه أن عملية التخريب، التي وقعت بمحيط جامعة باجي مختار، مست القناة الرئيسية الفلاذية ذات قطر 200، حيث انتقلت فرقها التقنية إلى قطع الغاز وإبعاد الخطر عن المواطنين.

وأضافت أن "عملية القطع وتفريغ القناة من الغاز تم في أحسن الظروف، وستتم مباشرة إصلاح وتلحيم القناة، حيث جندت كل الفرق التقنية ووفرت كل الإمكانيات للإسراع في إعادة التموين بالغاز الطبيعي في أقرب الآجال".