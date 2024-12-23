مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، تنظيم دورة ثانية للمسابقة الوطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 310 طالبا قاضيا لسنة 2024.

وحسب بيان وزارة العدل فإن شروط المشاركة في المسابقة هي الجنسية الجزائرية، بلوغ سن 27 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة، حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة، إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء، التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق وألا يكون المترشح سبق أن استقال من المدرسة أو طرد منها.

كما كشف ذات البيان أن عملية التسجيل تتم على مرحلتين، الأولى عبر الموقع الإلكتروني، والثانية عن طريق إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي لمقر الإقامة.

وبعد التأكد من استيفاء الشروط التشريعية والتنظيمية، يسلم للمترشح وصل إيداع الملف واستدعاء المسابقة، حسب البيان.

وأوضحت وزارة العدل أنه بعـد النجاح فـي الاختبارات الكتابية، وعددها خمسة، يكمل المترشح ملفه علـى مستوى المدرسة العليا للقضاء لاجتياز اختبارين شفهيين.

وحددت الوزارة فترة التسجيلات الأولية عبر الموقع الإلكتروني من 19 إلى 30 جانفي 2025، فيما ستجرى الاختبارات الكتابية خلال شهر أفريل 2025، ثم تعلن لجنة الاختبارات عن النتائج النهائية وتنشر قائمة الناجحين عن طريق الموقع الإلكتروني للمدرسة الوطنية للقضاة ووزارة العدل.

ويتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، ويتم توظيف الطلبة القضاة الذين يجتازون دورة التكوين بنجاح ويتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متربصين ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.