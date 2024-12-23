الجزائر تستمر في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين بالقاهرة (مصر)، اجتماع الدورة الـ 36 للجنة التنفيذية للاتحاد، والذي تقرر خلاله استمرار الجزائر في رئاسة الاتحاد للدورة القادمة واحتضانها لمؤتمره المقبل، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه تقرر خلال هذا الاجتماع الذي نظم بمقر جامعة الدول العربية، "تشكيل لجنتين تقنيتين، الأولى تتولى مراجعة ميثاق الاتحاد بغرض تفعيل عمله وتطوير آلياته وكذا البت بشكل نهائي وموضوعي في مسألة المقر الدائم للاتحاد، والثانية تعنى بالبحث في الوضع المالي للاتحاد والبت في اختيار بلد توطين الحسابات المالية للاتحاد".

وبخصوص المؤتمر المقبل، فقد "تقرر وبالإجماع، استمرار الجزائر في رئاسة الاتحاد للدورة القادمة، وذلك بالنظر إلى الحصيلة الإيجابية والديناميكية الجديدة التي عرفها الاتحاد برئاسة الجزائر".

كما تقرر أيضا -يضيف البيان- "عقد المؤتمر القادم في الجزائر في تاريخ تتفق عليه مع الأمانة العامة للاتحاد".

وفي هذا الإطار، أشاد الحاضرون بـ "جهود الجزائر المثمرة في إطار رئاستها للاتحاد من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة وتوحيد صوتها في المحافل الدولية".