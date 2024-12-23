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العالم

إعلان روسي جديد بخصوص بشار الأسد وعائلته

23 ديسمبر 2024 ()
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قال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأضاف أوشاكوف، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة"، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تحديد موعد للقاء بعد.

وأضاف ذات المسؤول أن روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

وتابع: "علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية".

من جهة أخرى، أعلن الكرملين، الإثنين، أن التقارير التي تتحدث عن طلب زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الطلاق غير صحيحة، واصفا إياها بـ "أنها لا تتوافق مع الواقع".

وأفادت تقارير إعلامية بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، تقدمت بطلب للطلاق أملا في الانتقال للعيش بالعاصمة البريطانية لندن.

ومنحت روسيا الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد أن سيطرت الفصائل المسلحة على دمشق في أعقاب تقدم مباغت لم يواجه أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.

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