تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر بقصر الأمم نادي الصنوبر.

وحسب بيان وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، فإن اللقاء سيكون بشعار "الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية"، حيث سيعكف المشاركون على "مناقشة آليات تحقيق تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي".

ووفق ذات البيان، ستتم مناقشة تحديات خلق الثروة وفرص الشغل ورقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية. وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة.