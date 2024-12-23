مضوي يعود إلى "فضيحة ملعب حملاوي"

وصف مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي قرارات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ضد الحكم لطفي بوكواسة ومساعده عادل عبان في لقاء نجم مقرة بـ "التاريخية"، بسبب كما قال الأخطاء الجسيمة التي ارتكباها، مشيرا بأن هذه القرارات أكدت صحة احتجاجاته هو شخصيا ولاعبيه على "المهزلة التحكيمية".

وأشار خير الدين مضوي بأنه وفريقه لا زالوا ينتظرون قرارات أخرى في هذا الشأن، مشددا على أن قرارات "الفاف" بخصوص هذه القضية ستغير الكثير في سلك التحكيم الجزائري، "لأن الحكم بوكواسة بقراراته في لقاء شباب قسنطينة ونجم مقرة فتح الباب أمام كل الفرق ومدربيها من أجل استغلال الهواتف النقالة في بنك الاحتياط والتسبب في إثارة الفوضى والشغب، وأتمنى أن يسترجع النادي القسنطيني حقه".

وعاد التقني السطايفي للحديث عن رد فعله بعد التراجع عن احتساب هدف فريقه، مؤكدا بأن الحكم بوكواسة رفقة مساعده احتسبا الهدف على مرتين ولكن بعد "تدخل الهاتف النقال تراجع عن قراره، وهو الأمر الذي لم يعجبني أنا ولاعبي فريقي، وخاصة بعد أن قام بوكواسة بتوزيع البطاقات الحمراء يمينا وشمالا علينا، والحمد لله أن تصرف أنصار فريقنا كان حكيما ولم يلجأوا إلى استعمال العنف، وأنا أحييهم على موقفهم هذا".