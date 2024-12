L'Algérie poursuit sa présidence de l'Union parlementaire arabe

Le président de l'Assemblée populaire nationale, président de l'Union parlementaire arabe, Ibrahim Boughali, a présidé ce lundi au Caire (Égypte), la réunion de la 36e session du Comité exécutif de l'Union, lors de laquelle il a été décidé que l'Algérie poursuivra sa présidence de l'Union pour le prochain mandat et accueillera son prochain congrès, comme indiqué dans un communiqué du Conseil.

Le communiqué précise qu'il a été décidé, lors de cette réunion tenue au siège de la Ligue des États arabes, de "former deux comités techniques. Le premier sera chargé de réviser la charte de l'Union afin de dynamiser son travail et de développer ses mécanismes, et de trancher de manière définitive et objective sur la question du siège permanent de l'Union. Le deuxième comité se penchera sur la situation financière de l'Union et sur le choix du pays qui accueillera les comptes financiers de l'Union".

Concernant le prochain congrès, il a été "décidé à l'unanimité que l'Algérie poursuivra sa présidence de l'Union pour le prochain mandat, en raison du bilan positif et de la nouvelle dynamique qu'a connue l'Union sous la présidence algérienne".

Il a également été décidé, ajoute le communiqué, que le prochain congrès se tiendra en Algérie à une date convenue avec le secrétariat général de l'Union.

Dans ce cadre, les participants ont salué les "efforts fructueux de l'Algérie dans le cadre de sa présidence de l'Union pour renforcer le travail parlementaire arabe commun, défendre les causes de la nation arabe et unifier sa voix dans les forums internationaux".