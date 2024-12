Nouvelle déclaration russe concernant Bachar al-Assad et sa famille

La ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire organise, sous le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune, une réunion du gouvernement avec les walis, les 24 et 25 décembre au Palais des Nations au Club des Pins.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, publié ce lundi, cette réunion se tiendra sous le thème "Les collectivités locales : locomotive du développement national".

Les participants discuteront des mécanismes favorisant un développement local durable, des défis liés à la réalisation de la sécurité alimentaire et de la sécurité hydrique, des défis inhérents à la création de richesses et d'emplois, de la numérisation et de la modernisation des services publics de proximité et de la planification urbaine visant à garantir un cadre de vie de qualité.