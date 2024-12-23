هذا ما قاله أبو عبيدة حول مصير الأسرى

قال المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن "إسرائيل تخفي خسائرها الحقيقية وحالة جنودها المزرية في شمال قطاع غزة حفاظا على صورة جيشها".

وأوضح أبو عبيدة، في بيان له، أن "مصير بعض أسرى إسرائيل مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان"، مضيفا أن "الأداء الميداني لكتائب القسام في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم".

وتابع: "الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قال أن حكومته تقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة المختطفين.

وأضاف: "لست متأكدا من الوقت الذي نحتاجه من أجل إتمام صفقة التبادل"، مبيننا أن "هناك تقدم في ملف الصفقة، لكن لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر".

وأسفر الهجوم الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف شهيدا وأكثر من 107 آلاف جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.