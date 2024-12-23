"الفاف": اللمسات الأخيرة على مطابقة النظام الأساسي

التقى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، وليد صادي، اليوم الإثنين، بمقر الهيئة الفيدرالية، أحمد حراز، المسؤول على مستوى قسم الحوكمة للاتحادات الأعضاء في الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا).

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها أن اجتماع العمل بين المسؤولين تركز على "وضع اللمسات الأخيرة على ملف مطابقة النظام الأساسي للهيئة الكروية الجزائرية مع قوانين الاتحادية الدولية لكرة القدم والقوانين التشريعية الجزائرية".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد انطلق سنة 2019 في عملية مطابقة قانونه الأساسي مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن ترسيم العملية تأخر لمدة 5 سنوات كاملة.

ومن المقرر الذهاب نحو عقد جمعية عامة استثنائية للمصادقة على التعديلات قبل إجراء الجمعية العامة الانتخابية لـ "الفاف"، شهر مارس المقبل.