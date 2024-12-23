أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، عن وضع برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا لشهر رمضان المقبل.

وخلال زيارة لأجنحة معرض الإنتاج الوطني في نسخته الـ 32، أوضح زيتوني أن هذا البرنامج، الذي يأتي حفاظا على وفرة هذه المادة الرئيسية في شهر رمضان وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، والتنمية الريفية والصيد البحري.

ولتغطية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، تم إلزام محولي مادتي السكر الأبيض والزيت الغذائي بمضاعفة إنتاجهم، ابتداء من شهر يناير المقبل، علاوة عن تدعيم الحصة الشهرية من مسحوق الحليب للملبنات.

كما سيتم تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب الموجه لـ 165 مطحنة من أجل توفير كميات إضافية من مادة السميد خلال الشهر الفضيل.

وضمن الإجراءات التحضيرية لرمضان، سيتم فتح الأسواق الجوارية في كل دائرة قبل أسبوعين من بداية الشهر الفضيل، مع الترخيص بالتخفيضات والبيع الترويجي لكل المواد، بما فيها الملابس.

وحذر الوزير من أن أي مسعى للمضاربة في شهر رمضان سيكون "مجرد محاولة يائسة"، بالنظر للإجراءات الاستباقية الرامية لتوفير السلع في السوق الوطني، بشكل كاف "بل وأكثر من السنة الماضية".